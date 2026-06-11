Фурсенко: работы лауреатов госпремии помогут РФ добывать сланцевую нефть

«Недавно сланцевый газ и нефть считались чем-то, чем не стоит заниматься, однако ситуация радикально изменилась в последние годы. Не мы начали эту революцию, но на сегодняшний день данная технология крайне важна и для России, так как все больше и больше наших месторождений связано с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Часть уже существующих скважин также перестает работать, так как нефть становится все труднее извлекать», — пояснил Фурсенко.