Фурсенко: работы лауреатов госпремии помогут РФ добывать сланцевую нефть

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Вручение государственной премии РФ за 2025 год в области науки за разработку отечественных технологий гидроразрыва пластов Олегу Жданееву, Игорю Ковшову и Елене Корсе-Вавиловой отражает их огромный вклад в развитие отечественных технологий, необходимых для устойчивой и не зависящей от внешних партнеров добычи сланцевой нефти. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
«Недавно сланцевый газ и нефть считались чем-то, чем не стоит заниматься, однако ситуация радикально изменилась в последние годы. Не мы начали эту революцию, но на сегодняшний день данная технология крайне важна и для России, так как все больше и больше наших месторождений связано с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Часть уже существующих скважин также перестает работать, так как нефть становится все труднее извлекать», — пояснил Фурсенко.
В прошлом, как отметил помощник президента, для добычи углеводородов из подобных месторождений использовались зарубежные технологии. Когда сотрудничество с западными странами остановилось, российские ученые в кратчайшие сроки не просто импортозаместили эти технологии, но создали высокоэффективную отечественную систему, которая оказывает меньше негативного воздействия на природу, чем зарубежные разработки.
О премии.
Государственная премия России в области науки и техники за прошедший 2025 год присуждена коллективу ученых за инновационный способ добычи нефти в сложных условиях. Премии удостоены старший советник «Промсырьеимпорта», доктор технических наук Олег Жданеев, главный конструктор производственного центра «Титан-Баррикады» Игорь Ковшов и специалист Московского института теплотехники Елена Корса-Вавилова.