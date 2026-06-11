Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как связаны рост и старение?

Ускоренное старение — расплата за быстрый рост и раннее размножение.

Источник: Freepik

Представьте, что с самого рождения в организме работает договор: быстрый старт и раннее потомство в обмен на ускоренное старение и риск опухолей. Этот компромисс вшит в ДНК большинства позвоночных, включая человека.

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме вместе с международной командой впервые сумели «поймать за руку» конкретный ген, который отвечает за этот компромисс — vgll3. Прежде ученые догадывались, что он влияет на время полового созревания, но теперь у них появились прямые экспериментальные доказательства.

Испытательным полигоном стала африканская рыбка — бирюзовая карликовая цихлазома. С помощью технологии CRISPR учёные «подправили» vgll3 у эмбрионов.

В результате модифицированные рыбки росли словно на дрожжах и становились половозрелыми раньше сородичей. В естественной среде это дало бы им преимущество: пока конкуренты ещё набирали вес, они уже готовы были размножаться. Однако рыбы с изменённым vgll3 жили меньше и гораздо чаще страдали от возрастных опухолей.

Быстрая молодость обернулась ускоренным износом во второй половине жизни.

Выяснилось, что ген vgll3 ускоряет клеточное деление, работу стволовых клеток и починку ДНК. В молодости это даёт быстрый набор массы и раннее созревание. Но те же самые ускоренные конвейеры с годами накапливают ошибки. Клетки, которые строили молодое тело, в какой-то момент начинают «строить» опухоль.

Чем быстрее вы росли вначале, тем скорее истощается запас делений и тем выше риск возрастных поломок. Рост в биологии — это не просто увеличение размеров, это скорость износа.

Почему это важно?

Ген vgll3 есть и у человека. Просто «выключить» его нельзя. Но это открытие даёт мишень, которую можно попытаться обмануть. Учёные уже разработали иммунодефицитную модель рыбы, куда можно пересаживать и изучать опухолевые клетки так, как раньше было невозможно. Следующая задача — научиться отделять полезные эффекты гена в раннем возрасте от его разрушительных последствий в зрелости. Если это удастся, мы получим ключ к продлению здоровой, свободной от возрастных болезней жизни.