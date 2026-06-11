Как связаны рост и старение?

Представьте, что с самого рождения в организме работает договор: быстрый старт и раннее потомство в обмен на ускоренное старение и риск опухолей. Этот компромисс вшит в ДНК большинства позвоночных, включая человека.
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме вместе с международной командой впервые сумели «поймать за руку» конкретный ген, который отвечает за этот компромисс — vgll3. Прежде ученые догадывались, что он влияет на время полового созревания, но теперь у них появились прямые экспериментальные доказательства.
Испытательным полигоном стала африканская рыбка — бирюзовая карликовая цихлазома. С помощью технологии CRISPR учёные «подправили» vgll3 у эмбрионов.
В результате модифицированные рыбки росли словно на дрожжах и становились половозрелыми раньше сородичей. В естественной среде это дало бы им преимущество: пока конкуренты ещё набирали вес, они уже готовы были размножаться. Однако рыбы с изменённым vgll3 жили меньше и гораздо чаще страдали от возрастных опухолей.
Выяснилось, что ген vgll3 ускоряет клеточное деление, работу стволовых клеток и починку ДНК. В молодости это даёт быстрый набор массы и раннее созревание. Но те же самые ускоренные конвейеры с годами накапливают ошибки. Клетки, которые строили молодое тело, в какой-то момент начинают «строить» опухоль.
Чем быстрее вы росли вначале, тем скорее истощается запас делений и тем выше риск возрастных поломок. Рост в биологии — это не просто увеличение размеров, это скорость износа.
Почему это важно?
Ген vgll3 есть и у человека. Просто «выключить» его нельзя. Но это открытие даёт мишень, которую можно попытаться обмануть. Учёные уже разработали иммунодефицитную модель рыбы, куда можно пересаживать и изучать опухолевые клетки так, как раньше было невозможно. Следующая задача — научиться отделять полезные эффекты гена в раннем возрасте от его разрушительных последствий в зрелости. Если это удастся, мы получим ключ к продлению здоровой, свободной от возрастных болезней жизни.