Как связаны рост и старение?

Ген vgll3 есть и у человека. Просто «выключить» его нельзя. Но это открытие даёт мишень, которую можно попытаться обмануть. Учёные уже разработали иммунодефицитную модель рыбы, куда можно пересаживать и изучать опухолевые клетки так, как раньше было невозможно. Следующая задача — научиться отделять полезные эффекты гена в раннем возрасте от его разрушительных последствий в зрелости. Если это удастся, мы получим ключ к продлению здоровой, свободной от возрастных болезней жизни.