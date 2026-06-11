Трое ростовчан украли 2,7 т металла прямо с грузового поезда

Транспортные полицейские задержали троих жителей Новочеркасска в возрасте от 26 до 36 лет по подозрению в совершении крупной кражи на железнодорожной станции Локомотивстрой в Ростовской области. Об этом сообщает пресс‑служба УТ МВД России по СКФО.
По данным следствия, злоумышленники вскрыли запорно‑пломбировочное устройство контейнера в составе грузового поезда и похитили более 140 металлических чушек общим весом 2,7 т. Размер причинённого ущерба превысил 730 тыс. рублей.
Похищенное имущество подозреваемые сдали в пункт приёма металлолома, а вырученные средства потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере»). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, двое других заключены под стражу.