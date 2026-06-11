Трое ростовчан украли 2,7 т металла прямо с грузового поезда

Транспортные полицейские задержали троих жителей Новочеркасска в возрасте от 26 до 36 лет по подозрению в совершении крупной кражи на железнодорожной станции Локомотивстрой в Ростовской области. Об этом сообщает пресс‑служба УТ МВД России по СКФО.