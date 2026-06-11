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26 млрд рублей потратили на бытовые услуги жители Ростовской области

Стало известно, сколько потратили жители Дона на бытовые услуги с начала 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

За январь — март 2026 года жители Ростовской области потратили на бытовые услуги 26 млрд рублей, а через месяц показатель вырос до 36,4 млрд рублей. Об этом говорится в информации Ростовстата.

Объемы платных услуг в указанные периоды составили 4,8% и 4,6% к данным за январь — март и январь — апрель 2025 года.

Напомним, бытовыми услугами являются различные виды ремонта и технического обслуживания, а также другие ежедневные бытовые работы, улучшающие качество жизни потребителя.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2026 года жители Дона потратили на продукты питания, напитки и табачные изделия 348,3 млрд рублей, а на непродовольственные товары — 336,5 млрд рублей.

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