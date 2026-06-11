Мэр Воронежа попросил горожан помочь выбрать участки для велодорожек

Тему обустройства велодорожек обсуждали на прошлой неделе в городе-миллионике Воронеже. Она вызвала широкий отклик у жителей. В связи с этим мэр Сергей Петрин поручил своему первому заместителю Алексею Рыженину изучить опыт других регионов и определить приоритетные места. На существующих тротуарах планируется нанести разметку и установить знаки, которые обозначат специальные полосы для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом градоначальник сообщил в своем официальном канале в мессенджере МАХ.