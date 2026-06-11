Нижегородцам назвали районы с частым присасыванием клещей

Наибольшее число нападений членистоногих зафиксировано на Бору (227 случаев), в Дзержинске (205), а также в Ветлужском (186) и Павловском (181) округах. В Нижнем Новгороде чаще всего инциденты происходили в Приокском (186), Советском (183) и Автозаводском (166) районах.