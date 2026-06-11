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Нижегородцам назвали районы с частым присасыванием клещей

С начала года в регионе выявлено девять случаев иксодового клещевого боррелиоза.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 11 июня, в Нижегородской области с начала года зарегистрировано 3 249 обращений из‑за присасывания клещей, причём 887 из них пришлось на несовершеннолетних.

Наибольшее число нападений членистоногих зафиксировано на Бору (227 случаев), в Дзержинске (205), а также в Ветлужском (186) и Павловском (181) округах. В Нижнем Новгороде чаще всего инциденты происходили в Приокском (186), Советском (183) и Автозаводском (166) районах.

С начала года в регионе выявлено девять случаев иксодового клещевого боррелиоза — заболевшие проживают в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Тонкинском, Балахнинском и Богородском округах; все заражения произошли на территории области.

Лабораторные исследования охватили 4 534 клеща. В семи образцах обнаружен вирус клещевого энцефалита (их выявили на Бору, в Шахунье, Шарангском и Уренском округах). Кроме того, у 677 экземпляров нашли боррелии, у 21 — эрлихии, у 150 — анаплазмы.

Ранее 1,5 тысячи нижегородцев пострадали от клещей.