В Башкирии погиб 21-летний хоккеист клуба «Норильск» Егор Ядыкин

В хоккейном клубе «Норильск» заявили, что с глубоким прискорбием и болью сообщают об уходе игрока из жизни. За время выступлений он показал себя не просто профессионалом и перспективным хоккеистом, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего. Новость о внезапной смерти стала шоком для всех в клубе. Все мысли и поддержка сейчас с родными и близкими Егора. Клуб окажет им всю необходимую помощь. Прощание с хоккеистом пройдет в ближайшую субботу, 13 июня.