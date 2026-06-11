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В Башкирии погиб 21-летний хоккеист клуба «Норильск» Егор Ядыкин

Игрок клуба «Норильск» Егор Ядыкин погиб на отдыхе в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават трагически погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. Он выступал за клуб «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). 11 июня о трагедии рассказали наши коллеги из «КП»-Уфа.

По предварительной версии, Егор погиб из-за роковой случайности во время поездки в лес. Обстоятельства его смерти еще уточняются.

В хоккейном клубе «Норильск» заявили, что с глубоким прискорбием и болью сообщают об уходе игрока из жизни. За время выступлений он показал себя не просто профессионалом и перспективным хоккеистом, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего. Новость о внезапной смерти стала шоком для всех в клубе. Все мысли и поддержка сейчас с родными и близкими Егора. Клуб окажет им всю необходимую помощь. Прощание с хоккеистом пройдет в ближайшую субботу, 13 июня.