В Башкирии погиб 21-летний хоккеист клуба «Норильск» Егор Ядыкин

В башкирском городе Салават трагически погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин. Он выступал за клуб «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). 11 июня о трагедии рассказали наши коллеги из «КП»-Уфа.
По предварительной версии, Егор погиб из-за роковой случайности во время поездки в лес. Обстоятельства его смерти еще уточняются.
В хоккейном клубе «Норильск» заявили, что с глубоким прискорбием и болью сообщают об уходе игрока из жизни. За время выступлений он показал себя не просто профессионалом и перспективным хоккеистом, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего. Новость о внезапной смерти стала шоком для всех в клубе. Все мысли и поддержка сейчас с родными и близкими Егора. Клуб окажет им всю необходимую помощь. Прощание с хоккеистом пройдет в ближайшую субботу, 13 июня.