Красноярцы оставили 3-летнего ребенка одного в квартире и лишились родительских прав

В краевом центре Кировский районный суд лишил родительских прав супругов, которые зимой текущего года оставили одного в квартире 3-летнего ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. В феврале текущего года малыша в окне одной из квартире по улице Щербакова в Красноярске заметили сотрудники полиции. Проникнув в квартиру, правоохранители увидели, что ребенок раздет и истощен, при этом жилье находится в антисанитарном состоянии. Вместе с малышом в квартире находились собака и кошка. Ребенка изъяли и поместили в специализированное учреждение. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело. Учитывая представленные доказательства, Кировский районный суд лишил отца и мать несовершеннолетнего родительских прав, с каждого из них взысканы алименты на его содержание.