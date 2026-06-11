Ёж на дороге: почему Калининград наводнили колючие гости и что с ними делать

Жители Калининграда в начале лета 2026 года сообщают о появлении ежей в жилых кварталах, на тротуарах и проезжей части. Животные гибнут под колёсами автомобилей, а горожане не знают, как правильно реагировать на встречу с колючим «соседом». О правилах безопасности и помощи животному рассказали эксперты БФУ им. И. Канта.
Кандидаты биологических наук, доценты высшей школы живых систем Тамара Астафьева и Юлия Гришанова пояснили, что встреча сразу с несколькими ежами ещё не означает никакого «нашествия». По их мнению, более частые встречи с животными в дневное время могут объясняться холодной весной.
«Город не является изолированным от окружающей среды местообитанием, поэтому сюда проникают самые разные животные, которые находят для себя подходящие условия для жизни», — отмечают специалисты.
Белогрудый или южный ёж (Erinaceus roumanicus) — обычный широко распространенный вид в Калининградской области, обитает на опушках лесов, полянах, вырубках, среди кустарниковых зарослей. Нередко встречается в поселениях человека, в садах и парках. Встречается он и на территории Калининграда. Зиму ежи проводит в спячке, устраивая теплое гнездо в глубокой норе или под сваленным деревом. Летом активно перемещаются в поисках пищи, особенно по ночам, когда температура ниже и меньше опасностей со стороны хищников.
Биологи подчёркивают, что ёж приносит большую пользу, уничтожая насекомых-вредителей. Именно любовь к насекомым и притягивает его к дорогам. «Связано это с тем, что придорожные биотопы становятся местами концентрации насекомых с сумеречной активностью (привлекаются теплом от покрытия дороги и светом машин)», — объяснили эксперты.
Сам ёж при этом двигается медленно, не умеет быстро убегать и нередко просто замирает от страха прямо на полосе движения — водители в темноте замечают его слишком поздно. Из-за этого животное часто погибает.
Если вы увидели ежа на дороге и хотите помочь, биологи советуют действовать осторожно, потому что животное может быть разносчиком инфекций. «При встрече с ежом необходимо помнить, что они могут быть переносчиками лептоспироза, клещевого энцефалита и бешенства», — предупреждают эксперты.
Брать животное голыми руками нельзя — укус или укол иглой грозит заражением паразитами. Чтобы убрать ежа с проезжей части, нужно надеть плотные перчатки или воспользоваться плотной одеждой, после контакта тщательно вымыть руки, а при укусе — обратиться за медицинской помощью для антирабической терапии.
Отдельный вопрос — стоит ли подкармливать городских ежей. Специалисты рекомендуют делать это только ситуативно: например, весной, когда животное только вышло из спячки, а природного корма ещё мало. В таком случае можно оставить нежирную курятину, несолёную кашу на воде, картофель или яйца.
Постоянно прикармливать диких животных биологи не советуют. Если ёж выглядит ослабленным или раненым, лучше обратиться к ветеринару или в специализированный центр помощи диким животным — но ни в коем случае не забирать его домой.
Фото «Нового Калининграда».