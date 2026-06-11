Ёж на дороге: почему Калининград наводнили колючие гости и что с ними делать

Белогрудый или южный ёж (Erinaceus roumanicus) — обычный широко распространенный вид в Калининградской области, обитает на опушках лесов, полянах, вырубках, среди кустарниковых зарослей. Нередко встречается в поселениях человека, в садах и парках. Встречается он и на территории Калининграда. Зиму ежи проводит в спячке, устраивая теплое гнездо в глубокой норе или под сваленным деревом. Летом активно перемещаются в поисках пищи, особенно по ночам, когда температура ниже и меньше опасностей со стороны хищников.