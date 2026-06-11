Новая опция на «Госуслугах» поможет в борьбе с мошенничеством

Депутаты Госдумы РФ усиливают борьбу с мошенничеством. В рамках нововведений на портале «Госуслуги» будет внедрён сервис, известный как «красная кнопка». Этот инструмент позволит пользователям временно приостанавливать дистанционные денежные операции в случае подозрений на мошеннические действия, сообщает Om1.ru.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность защиты граждан от мошенников, которые используют современные технологии для обмана: «Мошенники — преступники. Наша задача — создать барьер против тех, кто пытается использовать искусственный интеллект и другие новые возможности для обмана граждан».
В дополнение к этому, закон предусматривает введение маркировки международных звонков и возможность установления самозапрета на их получение. Родители смогут информировать операторов о том, что сим-карта используется несовершеннолетним, а также граждане будут обязаны сообщать операторам идентификационный номер телефона (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг связи.
Также вводится лимит на количество банковских карт, которое не должно превышать 20 на одного человека, и уточняются условия использования виртуальных телефонных станций и сим-боксов. Депутат Сергей Боярский отметил, что впервые будет реализован механизм возмещения ущерба от действий мошенников, где банки и сотовые операторы будут обязаны компенсировать убытки, если не выполнят установленные законом меры противодействия.
Ранее эксперт Немкин объяснил действия при чужих номерах в «Госуслугах».