Лесозавод «Судома» в Псковской области внедрит бережливые технологии

Лесозавод, являющийся крупнейшим в России производителем термообработанных пиломатериалов, присоединился к нацпроекту в феврале этого года, и тогда же был определен пилотный поток — процесс производства обрезных пиломатериалов. В настоящее время на предприятии завершены работы по диагностике и планированию. В течение следующих трех месяцев запланирована поэтапная оптимизация, в результате которой производительность на целевых участках увеличится до 60%. При поддержке нацпроекта предстоит внедрить 98 новшеств.