Лесозавод «Судома» в Псковской области внедрит бережливые технологии

Инструменты бережливого производства начали внедрять на лесозаводе «Судома», расположенном в поселке Дедовичи Псковской области. Рабочие процессы на предприятии оптимизируют по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Лесозавод, являющийся крупнейшим в России производителем термообработанных пиломатериалов, присоединился к нацпроекту в феврале этого года, и тогда же был определен пилотный поток — процесс производства обрезных пиломатериалов. В настоящее время на предприятии завершены работы по диагностике и планированию. В течение следующих трех месяцев запланирована поэтапная оптимизация, в результате которой производительность на целевых участках увеличится до 60%. При поддержке нацпроекта предстоит внедрить 98 новшеств.
На заводе уже успешно функционируют информационный центр лесопильного производства, стенд производственного анализа, доска решения проблем и другие инструменты. Также запланированы подготовка внутренних тренеров, которые будут продолжать внедрять улучшения после окончания реализации нацпроекта, и обучение персонала.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.