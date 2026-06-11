Лишь 10% нижегородцев дружат с соседями

Чаще всего жители Нижнего Новгорода сохраняют дружелюбные отношения с соседями, а иногда и видят в них поддержку в трудной ситуации. Исследование на эту тему провел Росгосстрах.
Около 24% нижегородцев привыкли здороваться с соседями при встрече — на этом и заканчивается их общение. Еще 23% участников опроса знают соседей в лицо, а 18% иногда общаются или переписываются с ними. Лишь 10% респондентов регулярно общаются и дружат с соседями, а также готовы обратиться к ним за помощью. Оставшиеся 15% участников опроса не знают практически никого из жильцов своего дома.
Более четверти нижегородцев воспринимают соседей как нейтральное окружение (27%), а еще 26% считают, что соседи могут помочь в трудной ситуации. Однако для 22% жителей города соседи — источник бытовых проблем и конфликтов. Контактировать с соседями отказываются 11% опрошенных, а 8% часто испытывают стресс при встрече с ними. Около 6% предпочитают поддерживать дружеские отношения без близкого общения.
Уезжая в отпуск, 31% нижегородцев оставляют квартиру под видеонаблюдением, а еще 29% доверяют жилье родственникам. Примерно 22% оставляют квартиру без присмотра. К соседям в этом случае обращаются лишь 2% респондентов.
Чаще всего хорошо знают соседей жители частных домов (50%). В многоквартирных домах самыми общительными являются жители сталинок (47%) и малоэтажных ЖК (45%). Реже контактируют с соседями жители новостроек (30%) и хрущевок (27%).
Важную роль в общении с соседями играет возраст. Так, среди респондентов от 46 до 55 лет 45% поддерживают близкие отношения с соседями. Опрошенные в возрасте от 18 до 25 лет лишь в 32% случаев дружат с соседями.
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