Лишь 10% нижегородцев дружат с соседями

Около 24% нижегородцев привыкли здороваться с соседями при встрече — на этом и заканчивается их общение. Еще 23% участников опроса знают соседей в лицо, а 18% иногда общаются или переписываются с ними. Лишь 10% респондентов регулярно общаются и дружат с соседями, а также готовы обратиться к ним за помощью. Оставшиеся 15% участников опроса не знают практически никого из жильцов своего дома.