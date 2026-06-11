Дальнобойщики не заметили дефицита топлива на АЗС Волгограда

— В Ростове с бензином все стабильно, — пишет один из участников тематического чата в мессенджере. — Единственное, что на заправках «Роснефти» ввели ограничения по отпуску топлива в канистры. За наличный и безналичный расчет налить бензин именно в канистру сейчас не получится. По топливным картам предприятия заливают не больше 20 литров по одному чеку. Это связано с предотвращением попыток спекуляций с топливом в Крыму. Вот, собственно, и все новости.