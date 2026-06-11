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Дальнобойщики не заметили дефицита топлива на АЗС Волгограда

На фоне новостей о проблемах с доставкой бензина в Крым российские дальнобойщики активно.

На фоне новостей о проблемах с доставкой бензина в Крым российские дальнобойщики активно обсуждают ситуацию в других регионах. Несмотря на локальные ограничения в Ростове-на-Дону, проблем с топливом, по их словам, нет ни в столице юга России, ни в Волгограде, ни в соседней с ним Астрахани.

— В Ростове с бензином все стабильно, — пишет один из участников тематического чата в мессенджере. — Единственное, что на заправках «Роснефти» ввели ограничения по отпуску топлива в канистры. За наличный и безналичный расчет налить бензин именно в канистру сейчас не получится. По топливным картам предприятия заливают не больше 20 литров по одному чеку. Это связано с предотвращением попыток спекуляций с топливом в Крыму. Вот, собственно, и все новости.

Другие подключившиеся к обсуждению водители фур подтверждают, что вопросов на заправках у них не возникало ни в одном из городов по пути следования.

— В пластиковые канистры обычно нигде не разрешают наливать бензин, — ответил дальнобойщик Сергей. — Если же вы используете специальную канистру под топливо, никаких проблем нет. Нигде. Ни в Волгограде, ни в Астрахани, ни в Ростове.

Информация о якобы возникшем дефиците топлива на заправках разлетелась по социальным сетям в конце мая. Однако в Волгоградской области ее назвали очередным фейком для создания искусственного ажиотажа. О том, что у водителей нет нужды заправляться под самую горловину, в администрации региона сообщали и на этой неделе.

Вместе с тем отдельные СМИ Волгограда публикуют сообщения о якобы первых «предвестниках» кризиса на АЗС со ссылкой на «прикормленных» спикеров. На самом же деле, по данным официальных ведомств, в Волгоградской области нет дефицита топлива и не предвидится, а отсутствие бензина той или иной марки на отдельных заправках — скорее, исключение, обусловленное частными обстоятельствами.

Фото Павла Мирошкина.

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