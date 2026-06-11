Пульт к мозгу и новая печень. Нижегородцам под силу сложнейшие операции

В век высоких технологий за успехом каждой сложнейшей операции стоят люди — врачи-хирурги, у которых поистине золотые руки. Нижегородским специалистам уже сегодня под силу пересаживать органы и имплантировать в спинной мозг нейростимуляторы, даруя пациентам шанс на новую жизнь без боли.