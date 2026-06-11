Нижегородцам под силу сложнейшие операции

В век высоких технологий за успехом каждой сложнейшей операции стоят люди — врачи-хирурги, у которых поистине золотые руки. Нижегородским специалистам уже сегодня под силу пересаживать органы и имплантировать в спинной мозг нейростимуляторы, даруя пациентам шанс на новую жизнь без боли.
Спасительная нейростимуляция.
Недавно хирурги в Нижнем Новгороде провели первые в России операции по имплантации 32-контактных перезаряжаемых, МРТ-совместимых нейростимуляторов спинного мозга и плоских эпидуральных электродов пациентам с позвоночно-спинномозговыми травмами.
Ранее это был исследовательский метод, который специалисты не применяли в клинической практике. Системы, установленные пациентам в процессе хирургического вмешательства, способны формировать электрическое поле над максимальной площадью нервной ткани.
Что это даёт? Врачи при помощи пульта могут настраивать нейростимуляцию спинного мозга под потребности конкретного больного.
«Например, это позволяет уменьшать патологическое повышение мышечного тонуса или, наоборот, активировать ослабленные мышцы», — объясняет исполняющий обязанности заведующего нейрохирургическим отделением Института травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ, врач-нейрохирург Андрей Дыдыкин.
Кроме того, широкая матрица в 32 контактах даёт врачам возможность одновременно и стимулировать спинной мозг, улучшая функции движения, и подсоединять электроды для стимуляции крестцовых корешков, чтобы улучшить работу органов таза. Раньше пациенту для этого приходилось ставить две системы.
Первая трансплантация.
Ещё одна большая победа нижегородских хирургов — первая в регионе трансплантация печени.
Орган пересадили 49-летней пациентке с циррозом, диагностированным ещё в 2019 году. Болезнь семь лет прогрессировала. Женщина всё чаще оказывалась в больничных стенах, но лечение давало лишь кратковременное улучшение.
В конце 2025 года врачи решили включить тяжёлую пациентку в лист ожидания пересадки печени, а позже появился шанс на спасительную операцию. Вмешательство провели в областной клинической больнице им. Н. А. Семашко 12 апреля.
Сложная оперативное вмешательство длилось около пяти часов.
Как больная себя чувствует? «Пересаженный орган работает нормально, самочувствие пациентки удовлетворительное. Если восстановление пройдет без осложнений, она сможет вернуться к привычной жизни», — рассказал сразу после операции исполняющий обязанности директора Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов, один из оперировавших больную хирургов.
Больная давно покинула стационар и находится дома под наблюдением специалистов.