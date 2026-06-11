Пермский бегун Никитин направил 2 млн на поддержку спортшколы в родном селе

3 мая на Казанском марафоне Никитин установил новый рекорд России (2:08:08). После забега провели благотворительный аукцион, где продали экипировку спортсмена: кроссовок ушёл за 100 тысяч рублей, майка — за 180 тысяч, автограф на футболке — за 200 тысяч. Спонсоры и предприниматели увеличили сумму, и общий сбор превысил 2 миллиона рублей. Все эти деньги Никитин направил на поддержку воспитанников родной спортшколы. На встрече его поддержали действующий тренер Николай Суворов и первый наставник Владимир Денисов. «Это тот случай, когда красивые цифры на табло превратились в круглую сумму на развитие новых талантов», — подчеркнул спортсмен.5−6 сентября в Перми пройдёт девятый Пермский марафон. Владимир Никитин примет участие и пробежит полумарафонскую дистанцию (21,1 км).