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ВЦИОМ: почти все россияне гордятся историей своей страны

ВЦИОМ: 90% россиян гордятся историей своей страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Большинство (90%) россиян гордятся историей своей страны, 87% граждан РФ испытываются чувство гордости за культуру и природные богатства России, 82% — за российские спорт и науку, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) входят в топ-3 эмоций, с которыми респонденты думают о России. Большинство (90%) граждан РФ гордятся историей России, 87% опрошенных — культурой и природными богатствами, 82% — спортом и наукой.

Чувство гордости россиян за страну основано на самоидентификации, личной связи со страной (29%), ее истории (29%) и достижениях (17%). Олимпиада 2014 (12%), воссоединение с Крымом/строительство Крымского моста (10%) — события, произошедшие в стране за последние 10−15 лет, которые больше всего вызывают у респондентов гордость.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 31 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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