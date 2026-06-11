На «Госуслугах» появился сервис организации турпоездок по заповедникам

На портале «Госуслуги» теперь доступен новый сервис для планирования туристических поездок по уникальным природным маршрутам России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передаёт ТАСС.
Сервис предлагает несколько ключевых функций:
Электронное разрешение на посещение: пользователи могут быстро оформить разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников через жизненную ситуацию «Посещение особо охраняемых природных территорий».
Цифровой пропуск для транспорта: сервис позволяет получить разрешение на въезд личного транспорта на территорию заповедника.
Информация о маршрутах: пользователи могут ознакомиться с уникальными маршрутами по заповедным территориям.
Льготные разрешения: возможность приобрести льготные разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий.
Дмитрий Григоренко подчеркнул, что новый цифровой сервис значительно упрощает процесс планирования поездок, делая их более удобными и доступными для туристов.
На данный момент через сервис можно получить электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. До конца года планируется расширить список доступных территорий до 60.
Особое внимание уделяется соблюдению правил при посещении особо охраняемых природных территорий, где обитают редкие виды животных и растений.
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