Люлин: системная работа по профилактике социального сиротства в Нижегородской области дает конкретные результаты

10 июня в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили информацию правительства региона о деятельности по профилактике социального сиротства, развитии института замещающих семей и постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что данная тема находится в сфере особого внимания депутатов.
Как было отмечено на заседании, благодаря системной работе всех субъектов профилактики региона, а также реализации Концепции единой модели помощи детям, удалось добиться общего снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 8874 человек в 2024 году, до 7727 в 2026 году. Также сократилась численность детей в стационарных учреждениях с 1300−1200 в 2023—2024 годах до 800−900 во втором полугодии 2025 года. Кроме того, снизилось и число детей, вновь размещаемых в социально-реабилитационных центрах и детских домах.
В регионе утвержден план перепрофилирования и совершенствования социальных учреждений, предусматривающий перераспределение бюджетов и ресурсов на усиление и развитие услуг семьям с детьми. Это позволит создать новые места для кризисного размещения семей с детьми, увеличить количество учреждений, оказывающих услуги семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью, создать реабилитационный центр для лиц, имеющих зависимости, в том числе с возможностью размещения мам с детьми, развивать сопровождаемое проживание и трудоустройство для молодых взрослых с инвалидностью.
В 2025 году открылось отделение кризисного размещения на базе социально-реабилитационного центра «Солнышко» в Нижнем Новгороде на две семьи, а 1 июня 2026 года была открыта еще одна кризисная квартира на три места. До конца года планируется запустить работу областного кризисного центра в Дзержинске, а также еще два отделения в Арзамасе и Выксе.
В 2025 году на базе трех детских домов были открыты тренировочные квартиры. На сегодняшний момент 8 из 13 детских домов имеют такие квартиры. В 2026 году планируется запустить в работу еще три, одна из которых будет запущена на базе Автозаводского детского дома-интерната.
Совместно с АНО «Дети в семье» и Благотворительным фондом «Выручаем» с 2025 года реализуется проект «Готовим будущее», в котором воспитанники самостоятельно ходят в магазин, закупают продукты, затем учатся готовить. На текущий момент в проекте участвует 90 ребят.
Реализован проект со Студией Метро, 22 подростка из детских домов и приемных семей знакомились с профессиями сферы гостеприимства: повар, кондитер, бариста. Осенью стартует второй сезон.
В 2025 году также запущен информационный портал для действующих и потенциальных приемных родителей «Новаясемья-нн.рф» и разработан буклет по замещающему родительству. В 2026 году завершится оптимизация школ приемных родителей, число которых сократится с 57 до 38.
Ключевая задача 2026−2027 годы — завершить перепрофилирование учреждений социальной сферы, работающих с семьями и детьми, развивать максимальное количество внестационарных услуг на территориях, чтобы как можно больше семей в кризисе могли получить своевременную помощь.
«Мы видим, что системная работа по профилактике социального сиротства дает конкретные результаты. Сокращение численности детей в стационарных учреждениях и развитие новых форм помощи — таких как мобильные бригады и кризисные квартиры — позволяют нам более эффективно поддерживать семьи в трудной жизненной ситуации. Важно, что эта работа ведется комплексно, с привлечением профессиональных кадров и внедрением современных технологий», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова подчеркнула, что депутаты держат на контроле вопросы помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и поддержки детей-сирот.
«С одной стороны, главное, чтобы дети оставались в кровных семьях. Для этого особое внимание уделяется созданию условий, при которых каждая семья в состоянии кризиса сможет получить необходимую помощь, восстановить стабильность и вернуться к полноценной жизни, а дети — остаться или возвратиться в семью. С другой стороны, если все-таки дети оказались в детских домах, важно подготовить их к самостоятельной жизни, адаптировать и интегрировать в общество, помочь им сделать шаг во взрослую жизнь, поддержать и создать условия для их успешной реализации», — отметила Наталья Смотракова.