Люлин: системная работа по профилактике социального сиротства в Нижегородской области дает конкретные результаты

«С одной стороны, главное, чтобы дети оставались в кровных семьях. Для этого особое внимание уделяется созданию условий, при которых каждая семья в состоянии кризиса сможет получить необходимую помощь, восстановить стабильность и вернуться к полноценной жизни, а дети — остаться или возвратиться в семью. С другой стороны, если все-таки дети оказались в детских домах, важно подготовить их к самостоятельной жизни, адаптировать и интегрировать в общество, помочь им сделать шаг во взрослую жизнь, поддержать и создать условия для их успешной реализации», — отметила Наталья Смотракова.