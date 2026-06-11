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Обратились к Путину: жители Новинок жалуются президенту на Wildberries

Местные жители недовольны строительством склада рядом со школой.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Новинок записали новое обращение к главе государства Владимиру Путину. Люди возмущены строительством склада Wildberries около школы № 132.

Напомним, логистический комплекс маркетплейса должен расположиться в границах Парковой и Высокой улиц. Уже в следующем году, если отменить реализацию проекта не удастся, неподалеку от учебного заведения вырастет склад размером 150 тысяч «квадратов».

Недовольные такой перспективой граждане опубликовали открытое обращение в ВК-сообществе «Окский берег. За достойную жизнь!». Люди считают, что возведение логистического центра WB скажется на них негативно. В частности, они опасаются появления множества большегрузов в их спокойном районе, что может привести как к ухудшению дорожно-транспортной, так и экологической обстановки.

«Наши требования: федеральная проверка без передачи в Нижегородскую область, возврат прежнего зонирования земель, перенос склада от школы и жилых домов», — объявили представители инициативной группы.

Стоит отметить, что обращение жителей Новинок адресовано не только президенту РФ, но и генпрокурору Александру Гуцану, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда Игорю Краснову.

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