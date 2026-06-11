Обратились к Путину: жители Новинок жалуются президенту на Wildberries

Недовольные такой перспективой граждане опубликовали открытое обращение в ВК-сообществе «Окский берег. За достойную жизнь!». Люди считают, что возведение логистического центра WB скажется на них негативно. В частности, они опасаются появления множества большегрузов в их спокойном районе, что может привести как к ухудшению дорожно-транспортной, так и экологической обстановки.