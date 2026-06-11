Благоустройство народных троп завершается на трех улицах в Химках

Обустройство народных троп на улицах Молодежной, Панфилова и Горной в Химках Московской области подходит к концу. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
На участках, где ранее были протоптанные жителями тропинки, появляются благоустроенные дорожки с твердым покрытием. Специалисты укладывают асфальт, устанавливают бортовые камни и приводят в порядок прилегающую территорию.
В первую очередь внимание уделяют участкам с высокой проходимостью. Это пути к образовательным учреждениям, медицинским организациям, остановкам общественного транспорта и другим важным объектам городской инфраструктуры. Перечень адресов формировался на основе обращений жителей. В течение года в Химках планируют привести в нормативное состояние 65 пешеходных дорожек.
«Каждая благоустроенная народная тропа — это конкретный результат запроса жителей. При формировании перечня объектов основной ориентир — на обращения химчан. Благодаря реализации Народной программы партии в Химках не просто создают новые пешеходные дорожки, но последовательно делают городскую среду безопасной и доступной для всех категорий жителей», — отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Химках Александр Васильев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.