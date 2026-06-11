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Минус 10°С: синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу в связи с резким понижением температуры, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

«Днем 12 июня (пятница) в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает», — говорится в сообщении Белгидромета.

Так, средняя температура воздуха в стране, согласно данным метеорологов, в последний рабочий день недели понизится почти на 10. Самое существенное похолодание прогнозируется в Брестской и Гродненской областях — в дневное время воздух здесь нагреется максимум до +19°С.

В белорусской столице будет еще свежее — в Минске ртутный столбик термометра не поднимается выше +16°С.

Что касается погоды, то, по данным Белгидромета, она будет преимущественно облачной с прояснениями. Однако вероятность дождей и даже гроз тоже не исключается.

Так, осадки с высокой вероятностью ожидаются в Брестской и Минской областях. Кратковременные осадки прогнозируются и в других регионах страны, за исключением Витебской области. Здесь синоптики обещают сухую погоду и почти без ветра.