Минус 10°С: синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу

«Днем 12 июня (пятница) в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает», — говорится в сообщении Белгидромета.
Так, средняя температура воздуха в стране, согласно данным метеорологов, в последний рабочий день недели понизится почти на 10. Самое существенное похолодание прогнозируется в Брестской и Гродненской областях — в дневное время воздух здесь нагреется максимум до +19°С.
В белорусской столице будет еще свежее — в Минске ртутный столбик термометра не поднимается выше +16°С.
Что касается погоды, то, по данным Белгидромета, она будет преимущественно облачной с прояснениями. Однако вероятность дождей и даже гроз тоже не исключается.
Так, осадки с высокой вероятностью ожидаются в Брестской и Минской областях. Кратковременные осадки прогнозируются и в других регионах страны, за исключением Витебской области. Здесь синоптики обещают сухую погоду и почти без ветра.