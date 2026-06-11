Минус 10°С: синоптики предупредили о резком похолодании в пятницу

Так, средняя температура воздуха в стране, согласно данным метеорологов, в последний рабочий день недели понизится почти на 10. Самое существенное похолодание прогнозируется в Брестской и Гродненской областях — в дневное время воздух здесь нагреется максимум до +19°С.