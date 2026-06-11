Фотовыставка «На страницах истории» откроется в «Костёнках» под Воронежем

В Воронежском археологическом музее-заповеднике «Костёнки» в одноимённом селе Хохольского района в День России, в пятницу, 12 июня, откроется новая фотовыставка «На страницах истории» (6+).
Автором экспозиции является военнослужащий пресс-службы управления Росгвардии по Луганской Народной Республике, член Союза журналистов России, ветеран боевых действий и документальный фотограф, работающий под позывным «Кэнон».
Фотовыставка представляет собой авторский документальный взгляд на события новейшей истории, запечатлённые на чёрно-белых снимках. Это не постановочные кадры, а непосредственные свидетельства времени, увиденные человеком, который находится рядом с героями своих фотографий и фиксирует события, приобретающие историческое значение.
Экспозиция объединяет два смысловых блока. Первый посвящён Мариуполю — городу, прошедшему через тяжёлые испытания боевых действий. В кадрах представлены разрушенные улицы, здания и городская среда, ставшие свидетельством трагических последствий войны и напоминанием о цене мирной жизни.
Второй блок выставки рассказывает о военнослужащих и сотрудниках Росгвардии, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции и на территории ЛНР. В кадрах — собранность, мужество, дисциплина и преданность долгу тех, кто несёт службу в условиях повышенной ответственности.
Несмотря на различие географии и сюжетов, представленные серии объединены общей темой — сохранением исторической памяти. Каждая фотография становится отдельной страницей большой летописи нашего времени, где рядом существуют разрушение и восстановление, боль и долг, прошлое и настоящее.