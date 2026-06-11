Фотовыставка «На страницах истории» откроется в «Костёнках» под Воронежем

Фотовыставка представляет собой авторский документальный взгляд на события новейшей истории, запечатлённые на чёрно-белых снимках. Это не постановочные кадры, а непосредственные свидетельства времени, увиденные человеком, который находится рядом с героями своих фотографий и фиксирует события, приобретающие историческое значение.