Донской рыбак рассказал, на какую необычную приманку поймал метрового амура

По словам рыбака, решающую роль в успехе сыграла необычная наживка. Он использовал так называемый бутерброд из чередующихся слоев кукурузы и пенки, дополнительно обработанный реформовским ароматическим концентратом. Этот состав, как признался Виталий, стал для него настоящим открытием при ловле данного вида. Прежде указанный аромат стабильно привлекал лишь сазана, особенно в периоды холодной воды или в темное время суток. Поимка амура на такой «бутерброд» оказалась первой и стала для рыболова полной неожиданностью.