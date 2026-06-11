Учёные связали плохой сон с ощущением собственной старости

Выяснилось, что ощущение «лишних лет» чаще встречалось у тех, кто плохо восстанавливается ночью. Такие люди просыпались разбитыми, жаловались на сбитый график и труднее сохраняли бодрость днём. Авторы подчёркивают: эту связь нельзя объяснить только реальным возрастом, полом, настроением, депрессией или тревожностью.