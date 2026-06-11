В Ивановской области отремонтируют публичную библиотеку

Публичную библиотеку города Родники в Ивановской области капитально отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщает правительство региона.
В здании уже завершен значительный объем работ: обновлен фасад и обустроена отмостка, проведен монтаж электропроводки и линий слаботочных систем.
«Такого основательного обновления в наших стенах не проводилось никогда. После завершения работ здесь откроются новые площадки, например, появится семейная творческая мастерская для проведения мастер-классов, студийных занятий и теплых творческих встреч, будет оборудована сцена», — отметила директор библиотечной системы Светлана Черноудова.
Параллельно работы ведут в детском культурно-просветительском центре на базе Городской библиотеки-филиала № 2. Директор департамента культуры региона Наталья Трофимова отметила, что после реконструкции он станет современным многофункциональным пространством для всестороннего развития ребят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.