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В Ивановской области отремонтируют публичную библиотеку

Там появится семейная творческая мастерская и будет оборудована сцена.

Публичную библиотеку города Родники в Ивановской области капитально отремонтируют при поддержке нацпроекта «Семья», сообщает правительство региона.

В здании уже завершен значительный объем работ: обновлен фасад и обустроена отмостка, проведен монтаж электропроводки и линий слаботочных систем.

«Такого основательного обновления в наших стенах не проводилось никогда. После завершения работ здесь откроются новые площадки, например, появится семейная творческая мастерская для проведения мастер-классов, студийных занятий и теплых творческих встреч, будет оборудована сцена», — отметила директор библиотечной системы Светлана Черноудова.

Параллельно работы ведут в детском культурно-просветительском центре на базе Городской библиотеки-филиала № 2. Директор департамента культуры региона Наталья Трофимова отметила, что после реконструкции он станет современным многофункциональным пространством для всестороннего развития ребят.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.