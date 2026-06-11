Фестиваль «Фролищенские Гостёбы» пройдет в Нижегородской области

20 июня в посёлке Фролищи Володарского округа состоится XIII Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские Гостёбы». В этом году мероприятие впервые примет обновлённое общественное пространство «Площадь у трёх дубов», которое годом ранее победило в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».
Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа, посвящённая русской народной культуре. На сцене выступят Архиерейский хор Владимирской епархии, фольклорные ансамбли и исполнители народного творчества. Почётными гостями праздника станут выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных — группа «САДко», известная исполнением народных песен.
Для посетителей организуют мастер-классы от региональных ремесленников, тематическую ярмарку изделий традиционных промыслов и авторских сувениров, а также фуд-корт с блюдами национальной кухни, приготовленными по старинным рецептам.
Отдельная культурно-просветительная программа пройдёт на территории Свято-Успенской Флорищевой пустыни. Участники фестиваля смогут узнать об истории монастыря и особенностях местной культуры.
Вход на «Фролищенские Гостёбы» свободный. Для удобства гостей РЖД организует специальное транспортное сообщение: туристический поезд «Нижний Новгород — Фролищи» отправится с Московского вокзала 20 июня в 8:55 и сделает остановки на станциях Дзержинск, Сейма и Ильино. Обратный рейс запланирован на 16:48, прибытие в Нижний Новгород — в 19:45.
Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и направлен на сохранение культурной самобытности малых поселений России, возрождение традиций добрососедства и гостеприимства, а также повышение туристической привлекательности «русской провинции».
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