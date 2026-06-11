Фестиваль «Фролищенские Гостёбы» пройдет в Нижегородской области

Вход на «Фролищенские Гостёбы» свободный. Для удобства гостей РЖД организует специальное транспортное сообщение: туристический поезд «Нижний Новгород — Фролищи» отправится с Московского вокзала 20 июня в 8:55 и сделает остановки на станциях Дзержинск, Сейма и Ильино. Обратный рейс запланирован на 16:48, прибытие в Нижний Новгород — в 19:45.