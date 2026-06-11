Кого из волгоградцев отметили государственными наградами ко Дню России?

В числе награждённых — 100-летний участник ВОВ Александр Медков и академик РАО Николай Сергеев.
Вручение наград достойным волгоградцам состоялось в канун Дня России в Зале Воинской и Трудовой Славы региона. Отмечены были представители сферы здравоохранения и культуры, социальной защиты, образования и науки, сельского хозяйства и промышленности.
Орден «За укрепление дружбы и согласия» глава региона Андрей Бочаров вручил 100-летнему Александру Медкову, участнику Великой Отечественной войны и ветерану труда.
Почётный гражданин области, академик Российской академии образования Николай Сергеев удостоен ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».
Коллектив Серафимовичской ЦРБ, которой в 2026-м исполняется 185 лет, была вручена медаль «За вклад в развитие социальной сферы». Губернатор также поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено указом главы государства главврачу консультативно-диагностической поликлиники № 2 Анне Паниной. Медалью «За доблестный труд на благо Волгоградской области» награждена врач-гастроэнтеролог ГКБ СМП № 25 Галина Королева.
Звания «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» удостоены:
главная медсестра областного центра крови Елена Виноградова,
главврач ЦРБ Камышина Владимир Галушкин,
хирург ГКБ СМП № 25 Владимир Ярмолич.
За заслуги в сфере АПК отмечены волгоградские аграрии. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено:
бригадиру ООО «Динамо» Александру Крикунову,
гендиректору АО «РАО Алексеевское» Виктору Маяцкому,
механизатору АО «Аксайское» Павлу Сердюкову.
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» вручена:
главному агрону ООО «Щелканинвест» Вячеславу Гойде,
главе КФК Сергею Думброву,
гендиректору ООО «Гелио-Пакс-Агро» Юрию Зенчеву.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Олег Гаранин и гендиректор ООО «Газмпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров награждены орденами «За заслуги перед Волгоградской областью».
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Волгоградской области» теперь будет носить преподаватель хореографических дисциплин ДШИ имени Балакирева Ирина Черникова.
Почетное звание «Заслуженный работник соцзащиты населения Волгоградской области» присвоено:
врачу-психиатру Калачевского дома соцобслуживания Елене Кузьминой,
директору центра СЗН по Камышинскому району Ольге Орлянской,
инструктору-методисту по ЛФК областного реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» Елене Сафоновой,
специалисту по социальной работе Светлоярского центра соцобслуживания населения Татьяне Федоровой,
социальному педагогу дома соцобслуживания для детей «Солнечный» Надежде Шишовой.