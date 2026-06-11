День рождения Миасса могут перенести с 18 ноября на 29 сентября из-за нового исторического исследования

Кроме того, в адрес главы округа и председателя Собрания депутатов поступило письмо из Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. Специалисты подтвердили, что представленные в научном труде документы могут служить веским основанием для корректировки даты основания города. Возможность перенесения даты основания будет обсуждаться депутатами на ближайшей сессии.