В Череповецкую больницу закупили новое оборудование по эндокринологии

Современное медицинское оборудование для диагностики и лечения эндокринных заболеваний закупили для Череповецкой городской больницы в Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его поставят в медучреждение до 1 сентября, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
В больнице появится новый оптический когерентный томограф, офтальмологический периметр, подологическое кресло, портативный доплеровский аппарат, набор пробных линз, щелевая лампа и прибор для ультразвуковой денситометрии. Оборудование предназначено в том числе для борьбы с сахарным диабетом.
Ранее сообщалось, что новым медоборудованием также оснастили клиническую больницу № 2 в Череповце. В медучреждении установили рентгенотерапевтический аппарат «Терад 200». Его программный комплекс помогает контролировать дозировку облучения и глубину воздействия на пациента.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.