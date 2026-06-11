В мае с улиц Перми демонтировали 27 незаконных нестационарных торговых объектов

В Свердловском районе убрали девять павильонов на частной территории, в Мотовилихинском — один. В Индустриальном и Орджоникидзевском районах ликвидировали по пять НТО. В Индустриальном районе на муниципальной территории демонтировали два павильона, на частной — два павильона и один киоск. В Орджоникидзевском районе на муниципальной территории убрали три лотка для уличной торговли и одну автолавку, на частной — один павильон.