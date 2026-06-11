Как насытить рынок труда компетентными инженерами

Как это происходит на практике? По словам директора Института опережающих технологий «Школа Икс» Алексея Лысенко, главный вызов в том, что технологии и рынок труда меняются быстрее, чем длится подготовка: за четыре года его рабочее место может полностью преобразиться. Поэтому задача — научить будущих инженеров действовать в условиях постоянной неопределенности, работать над реальными задачами индустриальных партнеров и самим участвовать в изменении отрасли. При этом сохранить как базис традиции классической инженерной подготовки. «Мы сегодня должны понимать, какие рабочие места будут нужны, и помогать сдвигать индустрию в направлении будущего», — отметил Лысенко. — Мы не говорим, что отказываемся от привычных лекций, лабораторных, практических работ. Просто в нашем формате проектная деятельность выходит на первый план. Студент вместе со своим наставником и со своей командой обозначает проблему, пробует ее решать, получает обратную связь от работодателей, а уже потом в классическом формате добирает те знания, которые ему нужны. То есть студент не просто слушает интересную лекцию, а приходит с конкретными вопросами, потому что уже столкнулся с ними во время работы над проектом. Это принципиально другой формат — не дисциплиноцентричная подготовка, а деятельностноцентричная".