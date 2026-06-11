Как насытить рынок труда компетентными инженерами

Сегодня новые технологии, в том числе нейросети, захватывают мир, поэтому молодые специалисты должны владеть знаниями не только в своей профессии, но и в смежных направлениях, навыками работы в команде, продакт-менеджментом. А преподаватели должны уметь организовывать такую подготовку — не только через передачу знаний, но и через вовлечение студентов в реальные проекты и работу над инженерными задачами. О том, как обеспечить рынок труда передовыми квалифицированными кадрами, рассказали представители Донского государственного технического университета (ДГТУ).
В Ростове как раз трансформируют модель подготовки инженеров, делая ставку на технологическое предпринимательство, проектный подход и технологии будущего. Университет создавался как базовый вуз крупнейшего машиностроительного предприятия Юга России, а позднее стал ключевым партнером других столпов экономики Ростовской области и российских регионов. Именно исходя из потребности ключевых работодателей, был выбран путь трансформации всего процесса подготовки инженеров.
«Мы все видим, как меняется действительность. Новые технологии быстро усложняются, та же сельхозтехника — это не просто комбайн или трактор, это высокотехнологичный комплекс, управлять и настраивать который может только специалист, обладающий различными компетенциями. Мы же сегодня говорим о том, что наши выпускники должны быть не просто исполнителями, но инициаторами технологических изменений, происходящих в экономике», — подчеркнул руководитель офиса трансформации университета Павел Герасин.
Как это происходит на практике? По словам директора Института опережающих технологий «Школа Икс» Алексея Лысенко, главный вызов в том, что технологии и рынок труда меняются быстрее, чем длится подготовка: за четыре года его рабочее место может полностью преобразиться. Поэтому задача — научить будущих инженеров действовать в условиях постоянной неопределенности, работать над реальными задачами индустриальных партнеров и самим участвовать в изменении отрасли. При этом сохранить как базис традиции классической инженерной подготовки. «Мы сегодня должны понимать, какие рабочие места будут нужны, и помогать сдвигать индустрию в направлении будущего», — отметил Лысенко. — Мы не говорим, что отказываемся от привычных лекций, лабораторных, практических работ. Просто в нашем формате проектная деятельность выходит на первый план. Студент вместе со своим наставником и со своей командой обозначает проблему, пробует ее решать, получает обратную связь от работодателей, а уже потом в классическом формате добирает те знания, которые ему нужны. То есть студент не просто слушает интересную лекцию, а приходит с конкретными вопросами, потому что уже столкнулся с ними во время работы над проектом. Это принципиально другой формат — не дисциплиноцентричная подготовка, а деятельностноцентричная".
И. о. проректора по учебной работе донского вуза Степан Буряков обозначил уникальность приемной кампании этого года: абитуриент, подавая заявление на определенное направление может выбирать любую траекторию подготовки внутри него. Всего в наборе участвует 320 программ. Более того, к процессу поступления активно привлекаются индустриальные партнеры. «По факту при подаче документов человек может не просто пройти процедуру зачисления, но и выбрать себе будущего работодателя, определиться с условиями работы и даже будущей зарплатой», — пояснил Буряков.
Ключевая роль в трансформации — у преподавателей. Как убежден Павел Герасин, его коллеги должны быть полноценными участниками изменений — понимать образ выпускника и уметь работать в новом формате. До сотрудников кафедр важно донести важность этого процесса, ведь именно они напрямую коммуницируют со студентами. Для этого выстраивается система внутривузовской дискуссии. Цель преобразований — создать среду, в которой вместе с индустриальными партнерами готовят инженеров, способных создавать новые технологии и развивать отрасли.
«Мы регулярно проводим интенсивы, проектные и стратегические сессии, потому что влиять на трансформацию должен каждый преподаватель. Наша задача — донести до них, почему важна проектная деятельность, как выстраивать взаимоотношение с партнерами, почему даже самый занятой владелец крупного бизнеса найдет время и придет на защиту проекта первокурсников. Хотя, казалось бы, что нового им могут там показать?» — говорит Герасин.
Примером эффективного взаимодействия стала работа ДГТУ со специальным фондом, учрежденным 12 высокотехнологичными компаниями региона. Сотрудники проходили стажировки в сфере ИТ, а затем затронули смежные области — вплоть до проектного управления и кадровых процессов.
«Опыт великолепный, я считаю, его нужно масштабировать», — добавил Павел Герасин.