В Новгородской области завершен ремонт моста через реку Щебериху

Мост через реку Щебериху на 17-м километре дороги Молвотицы — Мамоновщина в Новгородской области обновили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В ходе работ сооружение было приведено в надлежащее состояние. Специалисты демонтировали ограждения безопасности на мосту и на подходах к нему, отремонтировали пролетные строения и опоры, установили водоотводные устройства, уложили асфальт, а также восстановили антикоррозийную защиту конструкций моста.
Дорога, на которой расположено сооружение, ведет к памятному знаку в виде мемориального бетонного креста высотой 2,3 м. Он был установлен в 2003 году в месте предполагаемой остановки татаро-монгольского войска хана Батыя при наступлении на Новгород.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.