В Новгородской области завершен ремонт моста через реку Щебериху

Дорога, на которой расположено сооружение, ведет к памятному знаку в виде мемориального бетонного креста высотой 2,3 м. Он был установлен в 2003 году в месте предполагаемой остановки татаро-монгольского войска хана Батыя при наступлении на Новгород.