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Суд на два месяца приостановил работу молочного завода «КрасМол»

Там обнарудили плесень и антисанитарию.

Молокозавод в Берёзовке остановлен на 60 суток из-за антисанитарии и опасной продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Специалисты провели внеплановую проверку молокоперерабатывающего предприятия ООО «КрасМол» после того, как в продаже обнаружили некачественную продукцию этого производителя. Результат — десятки грубых нарушений санитарных правил.

Что выявили:

производство шло одновременно со стройкой — рядом с фасовкой лежали стройматериалы, в цехе сливочного масла хранились цемент, арматура и личные вещи;

оборудование на участке фасовки масла и творога — в грязи, пыли и коррозии;

всего одна моечная ванна на всё предприятие, грязные и чистые ящики лежали вперемешку;

молоко принимали из автоцистерны, облепленной дорожной грязью;

йогурты на складе имели авансовую дату изготовления;

сливочное масло хранилось без холодильника, коробки пропитались жиром;

в пробах масла «Молочные продукты из Берёзовки» нашли бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень.

Суд приостановил деятельность предприятия на 60 суток. Владельцы уже устраняют нарушения.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор проверяет лагерь под Красноярском, где заболели дети.