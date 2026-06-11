Суд на два месяца приостановил работу молочного завода «КрасМол»

Молокозавод в Берёзовке остановлен на 60 суток из-за антисанитарии и опасной продукции. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Специалисты провели внеплановую проверку молокоперерабатывающего предприятия ООО «КрасМол» после того, как в продаже обнаружили некачественную продукцию этого производителя. Результат — десятки грубых нарушений санитарных правил.
Что выявили:
производство шло одновременно со стройкой — рядом с фасовкой лежали стройматериалы, в цехе сливочного масла хранились цемент, арматура и личные вещи;
оборудование на участке фасовки масла и творога — в грязи, пыли и коррозии;
всего одна моечная ванна на всё предприятие, грязные и чистые ящики лежали вперемешку;
молоко принимали из автоцистерны, облепленной дорожной грязью;
йогурты на складе имели авансовую дату изготовления;
сливочное масло хранилось без холодильника, коробки пропитались жиром;
в пробах масла «Молочные продукты из Берёзовки» нашли бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень.
Суд приостановил деятельность предприятия на 60 суток. Владельцы уже устраняют нарушения.
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