Маршрут выходного дня: от «Руки Вверх!» до гастрофестов

Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр — но чем дальше герои уходят от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать.