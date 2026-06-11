Маршрут выходного дня: от «Руки Вверх!» до гастрофестов

В эти выходные нижегородцев и гостей города ждет насыщенная праздничная программа. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях длинного уикенда.
12 июня в Нижнем Новгороде отпразднуют День России.
На Нижегородской ярмарке пройдёт этнофестиваль «Действие». Гостей ждут творческие станции, этно-ярмарка с представлением народных ремёсел и промыслов, гастрофестиваль с блюдами национальной кухни. А в конце дня состоится парад национальностей с хороводом единства, где развернут 100-метровый флаг России. Вечером на сцене выступит группа «Рок-острова».
Одной из основных локаций праздника станет парк «Швейцария». Там стартует гастрономический фестиваль «За одним столом», который продлится до 14 июня включительно.
В парке имени 1 Мая пройдёт региональный фестиваль высшего и среднего профессионального образования «Учись в Нижнем».
0+ «Столица закатов» вновь прозвучит в Нижнем Новгороде. Вечерняя программа «Соло на закате» пройдет с пятницы по воскресенье.
12 июня в Александровском саду нижегородцев и гостей города ждет тренировка от студии «МОРЕ», на набережной Федоровского выступит Дина Мигдал. На Стрелке состоится концерт дуэта Delight, а напротив Академии Маяк на Нижневолжской набережной выступит кавер-группа Golden Light.
13 июня на Стрелке cпоет Nika Blanka, в кремле — камерный дуэт «Кира Чапанова & Денис Шипулин», а в «Ракушке» выступит MARKUL. 14 июня на Стрелке гостей встретит кавер-дуэт «Полный Труньдец», а на набережной Федоровского — «Ива плачет».
В субботу, 13 июня на улице Рождественская пройдет традиционный гастрофест, а в воскресенье, 14 июня в «Ракушке» состоится концерт «Скандинавия: Северное сияние».
6+Выставка «Мамуля в культуре» открылась в «Нетеатре». Героинями съемок стали 11 молодых нижегородских мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, включая многодетных матерей.
Авторы проекта переосмыслили женские образы с полотен великих мастеров и по-новому рассказали о материнстве.
0+12, 13 и 14 июня в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Безумный Пьеро» Жан-Люка Годара.
Фердинанд устал от брака, работы и бессмысленности своей благополучной буржуазной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится шансом все изменить: он бросает всё и вместе с ней пускается в бегство на юг Франции.
Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр — но чем дальше герои уходят от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать.
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Постановка Владимира Золотаря переносит классику в сегодняшний день, сохраняя эмоциональную глубину оригинала. История купеческой жены, оказавшейся в вакууме равнодушия и осуждения. Внутренняя пустота и давление общества приводят к внутреннему взрыву. Героиня, жившая во внешнем благополучии, сталкивается с выбором: оставаться пленницей обстоятельств или вырваться из них любыми средствами.
Это рассказ о том, как бытовое существование человека перерастает в катастрофу, когда подавленные и накопленные чувства прорываются наружу, снося всё, что попадётся им по пути.
18+12 июня в Milo Concert Hall пройдёт концерт «Маваши Group».
«Маваши Group» — это сплав поэзии и альтернативной сцены, где мелодекламация превращается в мощный энергетический поток. Их выступления — это плотный звук, острые тексты и максимальная эмоциональная отдача. Каждый трек звучит как манифест, каждое слово — как точное попадание.
16+13 июня на стадионе «Совкомбанк Арена» пройдёт концерт «Руки Вверх!».
Сергей Жуков и группа «Руки Вверх!» представляют стадионный тур «30 нам уже!». Песни, объединяющие поколения и всю страну. Грандиозный праздник с любмыми хитами порадует всех любителей драйвовой музыки.
12+14 июня в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут «Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Набукко».
«Набукко» Джузеппе Верди благодаря своему библейскому масштабу требует надлежащих пространства и фона. И постановка в Санкт-Маргаретен превосходно соответствует этим требованиям, являя собой монументальную эпопею в духе голливудских экранизаций. Причудливые скальные образования древней каменоломни идеально обрамляют театральные декорации.
Этот «Набукко» — пир для глаз. Иерусалимские и вавилонские дворцы и храмы, роскошные костюмы, свыше 400 человек актёрского состава, включая каскадеров, прыгающих с зубчатых стен замка, сражающихся или падающих в огонь с большой высоты и, наконец, огромная, дышащая пламенем осадная машина, сопровождающая победный вход Набукко в Иерусалим и штурм Храма.
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