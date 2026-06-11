В Ростове-на-Дону цены в объявлениях превышают реальные на 23%

Разрыв между ценами составляет от 2 до 25%. Наибольшая разница зафиксирована в Санкт-Петербурге (25%) и Нижнем Новгороде (24%). В Ростове-на-Дону разрыв достиг 23% — один из самых высоких показателей среди крупнейших российских городов. Средняя цена квадратного метра в объявлениях там составляет 144,5 тыс. руб., в реальных сделках — 110,7 тыс. руб. Минимальные различия отмечены в Набережных Челнах, Томске, Ленинградской и Московской областях — от 2 до 9%.