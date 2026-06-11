Нижегородские дорожники готовят откачивающую технику к затяжным дождям

В Нижнем Новгороде организуют дежурство водооткачивающей техники на случай подтоплений из-за дождей: погода может испортиться уже в субботу, 13 июня. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, в преддверие ненастья рабочие почистят водоотводные каналы и лотки. В числе прочих мер — мониторинг состояния склонов, где ранее фиксировались сходы грунта.
Непогода, по предварительным прогнозам, задержится в столице ПФО на целую неделю. Самым дождливым окажется следующий вторник — 16 июня: за сутки может выпасть до 12 мм осадков.
Дорожники активно готовятся к ненастью, чтобы встретить его во всеоружии. В местах подтоплений будет дежурить откачивающая техника. Ее задействуют, если ливневки не справятся с объемами поступающей воды.