Нижегородские дорожники готовят откачивающую технику к затяжным дождям

В Нижнем Новгороде организуют дежурство водооткачивающей техники на случай подтоплений из-за дождей: погода может испортиться уже в субботу, 13 июня. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города, в преддверие ненастья рабочие почистят водоотводные каналы и лотки. В числе прочих мер — мониторинг состояния склонов, где ранее фиксировались сходы грунта.