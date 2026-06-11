Продажу алкоголя ограничат на День России в Нижнем Новгороде

12 июня в Нижнем Новгороде будут отмечать День России, в связи с чем нижегородцев ждут трехдневные выходные — с пятницы по воскресенье. В эту дату запланирована праздничная программа на территории Нижегородской ярмарки, парка «Швейцария» и парка 1 Мая. Также в эти праздничные дни будет усилена работа общественного транспорта по вечерам в местах проведения мероприятий. В частности, это коснется автобусов № 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э‑13, Э‑31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38, а также канатной дороги.