Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На въезде в Златоуст со стороны М‑5 появится светящаяся стела с Таганаем

Арку украсят знаковые символы города и солнечные батареи.

Источник: 1obl.ru

На въезде в Златоуст со стороны трассы М‑5 установят светящуюся стелу. Прежняя была демонтирована 6 лет назад после серьезной аварии, с тех пор въезд в город крылатого коня ничем не обозначался. Проектом уже несколько месяцев занимаются проектировщики, конструкцию планируют возвести в ближайшие несколько месяцев, сообщает пресс-служба администрации города.

Концепцию разработал проектировщик Кирилл Комаров. Въездная арка будет выполнена с главными символами Златоуста: горы Таганай, герб, меч как символ оружейных традиций. Ночью конструкцию подсветят — энергия пойдет от солнечных панелей мощностью три киловатта. Рядом планируют сделать небольшую парковку.

Сейчас заканчивают оформление всех необходимых документов. Проект реализуют администрация округа и председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

«Над проектом работала большая команда специалистов. С инициативой профинансировать строительство вышел Антон Иванович Ковалев. На днях осмотрели площадку и определились по срокам выполнения», — сказал глава города Олег Решетников.

Концепцию разработал проектировщик Кирилл Комаров. Ее одобрил градостроительный совет. Сейчас заканчивается оформление всех необходимых документов.