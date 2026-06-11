На въезде в Златоуст со стороны М‑5 появится светящаяся стела с Таганаем

На въезде в Златоуст со стороны трассы М‑5 установят светящуюся стелу. Прежняя была демонтирована 6 лет назад после серьезной аварии, с тех пор въезд в город крылатого коня ничем не обозначался. Проектом уже несколько месяцев занимаются проектировщики, конструкцию планируют возвести в ближайшие несколько месяцев, сообщает пресс-служба администрации города.