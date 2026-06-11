На въезде в Златоуст со стороны М‑5 появится светящаяся стела с Таганаем

На въезде в Златоуст со стороны трассы М‑5 установят светящуюся стелу. Прежняя была демонтирована 6 лет назад после серьезной аварии, с тех пор въезд в город крылатого коня ничем не обозначался. Проектом уже несколько месяцев занимаются проектировщики, конструкцию планируют возвести в ближайшие несколько месяцев, сообщает пресс-служба администрации города.
Концепцию разработал проектировщик Кирилл Комаров. Въездная арка будет выполнена с главными символами Златоуста: горы Таганай, герб, меч как символ оружейных традиций. Ночью конструкцию подсветят — энергия пойдет от солнечных панелей мощностью три киловатта. Рядом планируют сделать небольшую парковку.
Сейчас заканчивают оформление всех необходимых документов. Проект реализуют администрация округа и председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.
«Над проектом работала большая команда специалистов. С инициативой профинансировать строительство вышел Антон Иванович Ковалев. На днях осмотрели площадку и определились по срокам выполнения», — сказал глава города Олег Решетников.
Концепцию разработал проектировщик Кирилл Комаров. Ее одобрил градостроительный совет. Сейчас заканчивается оформление всех необходимых документов.