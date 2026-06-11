Из Калининграда в Гданьск запускают ещё два автобуса

Из Калининграда в Гданьск летом запускают два новых ежедневных автобусных маршрута. Речь про рейсы № 500 и № 899, сообщили «Клопс» на автовокзале.
Рейс № 500 выйдет на линию с 15 июня. С 1 июля начнёт курсировать № 899.
В чём разница между маршрутами.
Номер 500 ориентирован на пассажиров, которым удобнее добираться до автовокзала в Гданьске. А 899-й идёт напрямую до аэропорта, также делая остановку на автовокзале в центре города.
На обоих маршрутах предусмотрены промежуточные остановки — в частности, в Эльблонге. Билеты есть в кассах автовокзала и на официальном сайте перевозчиков. Стоимость поездки из Калининграда до центра Гданьска — 4 500 рублей, туда и обратно — 8 550 рублей.
Для пенсионеров, студентов, молодёжи до 26 лет, детей до 12 лет предусмотрены скидки. Есть выгодные предложения от перевозчиков: обратный билет обойдётся дешевле.
Из Калининграда в Польшу курсируют ещё несколько автобусов. Основные направления — Гданьск (№ 700, 802), Сопот (№ 900) и Варшава (№ 247, 1337). Уехать в соседнюю страну можно чуть ли не каждый час.
Калининградская таможня ждёт летом больше машин на границе с Польшей.