Из Калининграда в Гданьск запускают ещё два автобуса

На обоих маршрутах предусмотрены промежуточные остановки — в частности, в Эльблонге. Билеты есть в кассах автовокзала и на официальном сайте перевозчиков. Стоимость поездки из Калининграда до центра Гданьска — 4 500 рублей, туда и обратно — 8 550 рублей.