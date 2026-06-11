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Калининградец в подъезде поймал и порезал друга своей бывшей возлюбленной

Инцидент случился 6 июня на улице Нансена.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в подъезде дома на улице Нансена местный житель напал на друга своей бывшей возлюбленной. Он ранил его ножом на почве ревности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры о случившемся 6 июня.

Фигуранту уголовного дела 46 лет. Он уже заключен под стражу. Ход расследования — на контроле прокуратуры.

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