Калининградец в подъезде поймал и порезал друга своей бывшей возлюбленной

В Калининграде в подъезде дома на улице Нансена местный житель напал на друга своей бывшей возлюбленной. Он ранил его ножом на почве ревности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры о случившемся 6 июня.
Фигуранту уголовного дела 46 лет. Он уже заключен под стражу. Ход расследования — на контроле прокуратуры.
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