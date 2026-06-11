На трассе в Богучаны начали ремонтировать еще два участка

В Красноярском крае дорожники приступили к капитальному ремонту еще двух участков трассы Канск — Абан — Богучаны. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и рассчитаны на два года. Сейчас на обоих объектах специалисты очищают территорию вдоль дорог, снимают верхний слой почвы и готовят основание из крупного щебенистого грунта. Работы, запланированные на этот сезон, должны завершить до конца ноября. Первый участок находится в Богучанском округе, с 244-го по 256-й км. Здесь дорожники ликвидируют пучины, заменят грунт на скальник, уложат слои дорожной одежды, обустроят водопропускные канавы, отремонтируют трубы и заасфальтируют участок. Также появятся металлические ограждения, дорожные знаки и новые автобусные остановки возле поселка Новохайский. В этом сезоне на этом участке планируют ввести 11,6 км дороги, еще около 1 км — в 2027 году, — уточнили в пресс-службе регионального министерства транспорта. Второй участок расположен в Абанском округе, с 133-го по 141-й км, от съезда с асфальта за селом Долгий Мост до села Вознесенка. На этом отрезке устранят пучины на заболоченных участках с укладкой геотекстиля, подготовят земляное полотно, уложат новый асфальт, установят ограждения и знаки. В этом году планируют ввести 3,3 км, еще 4,6 км — в следующем сезоне. Напомним, что больше 300 000 жителей Красноярского края проголосовали за скверы и парки.