Пермь отметит День России и День города более 50 массовыми мероприятиями

День города пермяки встретят уже в ночь на 12 июня. В сквере им. Татищева с 23:00 11 июня (0+) начнут работу интерактивные площадки. Власти Перми вручат символические медали и «ключ от города». В рамках Года единства народов России и Года пермской промышленности атрибуты получат представители организаций и компаний города.