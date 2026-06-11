Глава ОП Князев заподозрил волгоградского «инфоцыгана» в пособничестве ВСУ

— Начнем с того, что я как руководитель ОП знаком со многими волгоградскими предпринимателями, в том числе и с мелкими. А вот про Андрея Чуприна узнал сегодня впервые. Недолгий поиск в Интернете привел меня на канал этого человека, где он действительно сегодня опубликовал пост о ситуации на одной АЗС. Кстати, вместе с моим у этого поста всего пять просмотров. Четверо других, это, видимо, — журналисты СМИ, тиражирующего пост этого человека. Что я увидел на видео? Кого-то, кто приехал на заправку, застал там один неработающий пистолет и тут же записал ролик с громким заявлением «Намечается очень серьезный кризис. Топлива нет!». Что это? Паника или осознанная провокация? Повторюсь, я с этим человеком не знаком и однозначного ответа у меня нет. Но, на мой взгляд, ложная информация, которую разместил, скажем так, этот «инфоцыган», а также публикация на ее основе в СМИ, — повод для компетентных органов проверить и редакцию, и этого человека на пособничество ВСУ. Кому еще, как не противнику, может быть выгодно распространение таких фейков?