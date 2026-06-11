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Центр здоровья открылся в городской поликлинике № 30 Нижнего Новгорода

Все желающие могут бесплатно в нем пройти комплексное экспресс-обследование организма.

10 июня на базе Нижегородской городской поликлиники № 30 начал работу новый Центр здоровья. Подразделение создано для сохранения и укрепления здоровья жителей за счет профилактики, раннего выявления заболеваний и мотивации граждан к личной ответственности за свое самочувствие. Открытие Центра соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Центре здоровья все желающие могут бесплатно пройти комплексное экспресс-обследование организма. По его итогам посетителям выдается карта здорового образа жизни с индивидуальной программой коррекции факторов риска, а также персональные рекомендации по рациональному питанию и физической активности.

Главный врач Городской поликлиники № 30 Любовь Трефилова отметила, что учреждение оснащено всем необходимым для глубокого анализа состояния организма здорового человека.

«Биоимпедансометрия проанализирует состав тела, определит процентное соотношение жировой, мышечной ткани и воды. Спирометрия и смокелайзер оценят функцию внешнего дыхания и состав выдыхаемого воздуха, особенно это важно для курильщиков», — рассказала Любовь Трефилова.

Кроме того, в арсенале врачей есть возможность анализа состояния сосудов и выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний на основе плече-лодыжечного индекса. После обследования врач интерпретирует полученные данные и составляет персонализированный план по коррекции питания, уровню физических нагрузок и профилактике хронических заболеваний.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в региональном здравоохранении сегодня активно поддерживается тренд на сохранение здоровья и достижение активного долголетия. Акценты в подготовке квалифицированных врачей первичного звена во многом определяются именно профилактическим направлением, что позволяет обеспечивать нижегородцев качественной и современной медицинской помощью.

Работа центра организована в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия», одним из ключевых приоритетов которой является забота о здоровье граждан.

«Открытие Центра здоровья в 30-й поликлинике делает профилактику и раннюю диагностику доступными для жителей Советского района. Важно, что на базе учреждения можно бесплатно, по полису ОМС, пройти полный комплекс обследований. Особенно ценно, что пациент получает не только результаты, но и индивидуальные рекомендации врача по питанию и физической активности», — отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции «Единая Россия» Юрий Балашов.

Обследование в Центре здоровья проводится бесплатно при наличии полиса ОМС. Запись осуществляется в электронном виде через «Портал пациента Нижегородской области». Добавим, что в настоящее время в Нижегородской области функционируют 15 Центров здоровья для взрослых, семь из которых расположены в Нижнем Новгороде.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

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