В Ростовской области изъяли временно ввезенный из ФРГ автомобиль

Речь идет об автомобиле «Ниссан Альмера Тино» (Nissan Almera Tino"). В 2025 году прежний владелец доставил машину из Германии и оформил временный ввоз на посту Брестской таможни. Срок разрешения истек в мае 2026 года, но после этого транспорт заново не регистрировался.