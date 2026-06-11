Армения выплатит компенсации экспортерам на фоне ограничений РФ

Напомним, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки цветов из Армении. Позднее ведомство ограничило ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых и семечковых культур, винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по данным Россельхознадзора, с 2 июня Армения должна была приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в РФ.