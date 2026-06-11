Армения выплатит компенсации экспортерам на фоне ограничений РФ

«Программа направлена на диверсификацию экспортных рынков и поддержку устойчивой деятельности компаний-экспортеров. Предусмотрены компенсации экспортерам абрикосов, слив, черешни, минеральной воды, вина и бренди», — сообщил в ходе встречи кабинета министров замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.
Для товаров, которые вывозят с 1 июня 2026 года, установлены фиксированные выплаты. За 1 кг абрикосов экспортеры получат 200 драмов, за сливы, персики и нектарины — 250 драмов, за черешню — 400 драмов. Бутилированное виноградное вино компенсируют из расчета 350 драмов за литр, бренди — 830 драмов за литр, минеральную воду — 150 драмов за литр.
Курс национальной валюты на 11 июня: 1 доллар равен 368,44 драма.
«При экспорте свежей плодоовощной продукции и цветов на рынки ЕС, Великобритании и Канады правительство Республики Армения полностью оплатит за экспортера или производителя таможенную пошлину, уплаченную в указанных странах», — заявил Арман Ходжоян. Он уточнил, что компенсация положена независимо от формы поставки. Главное условие — товар должен быть экспортирован, а экспортер обязан предоставить подтверждающие документы.
Ранее армянское правительство уже одобрило похожую программу для тепличной продукции. В нее вошли томаты, перец, клубника и цветы.
Напомним, Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки цветов из Армении. Позднее ведомство ограничило ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники, плодов косточковых и семечковых культур, винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по данным Россельхознадзора, с 2 июня Армения должна была приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в РФ.