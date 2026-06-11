Спрос на антигистаминные упал в Нижегородской области

Жители Нижегородской области заметно сократили покупки антигистаминных средств — рынок подобных препаратов продолжает терять обороты уже третий год подряд. По данным за январь — апрель 2026‑го, падение продаж стало ещё ощутимее. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
За указанный период в регионе реализовали порядка 618,6 тысячи упаковок противоаллергических таблеток, а совокупные траты на них составили 151,1 миллиона рублей. В годовом выражении объём рынка уменьшился на 12,7% в натуральном выражении и на 6,9% — в денежном.
Несмотря на то что по доле реализации антигистаминных препаратов область находится на седьмой позиции в общероссийском рейтинге, даже сезонный всплеск спроса в апреле не смог выровнять динамику: интерес к таким популярным средствам снизился почти на 20%.
Остаётся лишь гадать, что стоит за этим трендом: возможно, нижегородцы отыскали альтернативные способы справляться с сезонной аллергией, либо сознательно решили обойтись без медикаментов.
Ранее отсутствие препарата от язвенного колита в аптеках объяснили нижегородцам.