В Прикамье продлили срок выплат за привлечение контрактников

В Пермском крае продлили срок предоставления выплат за содействие в привлечении контрактников для службы в Вооруженных силах РФ. Как следует из указа губернатора Дмитрия Махонина, подписанного 10 июня, выплаты будут действовать по 31 декабря 2026 года.