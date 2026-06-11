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В Прикамье продлили срок выплат за привлечение контрактников

В Пермском крае продлили срок предоставления выплат за содействие в привлечении контрактников для службы в Вооруженных силах РФ. Как следует из указа губернатора Дмитрия Махонина, подписанного 10 июня, выплаты будут действовать по 31 декабря 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

В Пермском крае продлили срок предоставления выплат за содействие в привлечении контрактников для службы в Вооруженных силах РФ. Как следует из указа губернатора Дмитрия Махонина, подписанного 10 июня, выплаты будут действовать по 31 декабря 2026 года.

Указ об установлении выплаты за содействие в привлечении добровольцев в армию РФ был подписан главой Прикамья 14 октября 2024 года. Размер единовременной выплаты за содействие в подписании одного контракта составляет 30 тыс. руб.

Деньги смогут получать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Уполномоченным органом по выплатам является краевой минтербез.