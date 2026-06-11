Флаг Красноярска подняли в честь 398-летия города на площади перед мэрией

«Сегодня Красноярск — это не просто самый восточный миллионник, это один из крупнейших городов России. Это центр промышленных достижений и технологических открытий. Это центр высокого искусства, культуры и спорта. Это центр гастрономии и ярких берегов Енисея. Это центр вдохновления, эмоций и возможностей. И все это благодаря людям, которые с гордостью называют себя красноярцами. Своим трудом вы даете нам и, в первую очередь нашей молодежи, самый правильный пример. У большого Красноярска впереди много планов, много задач. Но я не сомневаюсь, все вместе мы со всем справимся», — обратился к горожанам Сергей Верещагин.