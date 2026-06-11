Флаг Красноярска подняли в честь 398-летия города на площади перед мэрией

Красноярск отмечает 398-й День рождения. Всего два года остаётся до 400-летия, но и этот год особый: президент России объявил 2026-й Годом единства народов России. В Красноярске живут и трудятся представители более 120 национальностей, поэтому тема празднования — «Красноярск: город дружбы».
Праздничные мероприятия начались 11 июня. У стелы «Красноярск — город трудовой доблести» прошла церемония открытия летнего сезона Трудового отряда главы города. Глава Красноярска Сергей Верещагин поздравил более тысячи ребят, которые будут работать в проекте этим летом.
«Сегодня Красноярск — это не просто самый восточный миллионник, это один из крупнейших городов России. Это центр промышленных достижений и технологических открытий. Это центр высокого искусства, культуры и спорта. Это центр гастрономии и ярких берегов Енисея. Это центр вдохновления, эмоций и возможностей. И все это благодаря людям, которые с гордостью называют себя красноярцами. Своим трудом вы даете нам и, в первую очередь нашей молодежи, самый правильный пример. У большого Красноярска впереди много планов, много задач. Но я не сомневаюсь, все вместе мы со всем справимся», — обратился к горожанам Сергей Верещагин.
В полдень на площади перед администрацией торжественно подняли флаг города. В церемонии участвовали глава города, почётные жители, представители национально-культурных автономий. Во время поднятия флага произвели салютование оружейной группы — в честь пятилетия присвоения Красноярску звания «Город трудовой доблести» и в память о тружениках тыла.
Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина отметила, что День города — это прекрасный повод оглянуться на наше великое прошлое, серьезно отнестись к настоящему и с уверенностью смотреть в будущее.
«Большой Красноярск будет развиваться в новых границах, и это не просто расширение территории — это укрепление нашей большой дружной семьи», — добавила Наталия Фирюлина.
На Центральной набережной прошла акция «Этот большой мир!»: сводный хор из 398 учащихся детских школ искусств исполнил гимн России и гимн Красноярска, а также песни из детских кинофильмов.
Почётный гражданин города Красноярска, председатель краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Валентина Антонова поделилась воспоминаниями: «Я сама приехала в Красноярск в 1929 году. Я считаю, что я просто работала, честно работала на том месте, на котором мне было поручено. И желаю всей молодежи поддержать наш почин, чтобы город был городом славы».
«Приятно, что жители города любят Красноярск. Не случайно поздравление с днём рождения: “Любимый город”. У нас самый прекрасный гимн Красноярска — я считаю, он самый лучший в России. Потому что здесь и любовь к городу, его красоты и люди», — отметил почётный гражданин Красноярска Владимир Фёдорович.
Праздничная программа продлится четыре дня. Основные гуляния пройдут на Центральной набережной в рамках общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА», в Татышев-парке, на Солнечной поляне, на территории озеро-парка «Окябрьский», а также в посёлках Элита, Минино, Солонцы, Берёзовке, которые стали частью большого Красноярска. Кульминацией всех событий будет выступление знаменитой кавер-группы из Санкт-Петербурга «Бис-Квит» 13 июня в 21:00 на Центральной набережной.
14 июня с 12:00 жителей и гостей города на Центральной набережной также будут ждать развлекательные площадки, а концерт порадует участием красноярских профессиональных коллективов. Вечером программу завершит группа «Яхонт».